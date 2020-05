Kusick wird plista-Kooperationsdirektorin

Sie ist in dieser Funktion für den Auf- und Ausbau strategischer Kooperationen in den Geschäftsfeldern online und mobile des Unternehmens verantwortlich. Parallel dazu betreut sie die strategische Planung und Koordination aller internationaler Aktivitäten im Bereich Vermarkter- und Publisher-Kooperationen. Kusicks weitere Aufgaben drehen sich um die Vorbereitung des plista-Markteintritts in Spanien und Frankreich und den Ausbau des Mobile-Teams des Unternehmens.



Kusick ist seit Februar 2010 für das Werbenetzwerk-Unternehmen tätig. Bevor ihr diese neue Aufgaben übertragen wurde, war sie als Head of Publisher Sales auch für die Bestandskundenpflege und die Publisher-Akquise im deutschsprachigen Raum verantwortlich.



atmedia.at