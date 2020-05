Kurzurlaub.at gegen Buchungskonzerne

Roitner will Kurzurlaub.at als Vermarktungs- und Vertriebsplattform für österreichische Hotels der Qualitätsklassen 3 bis 5 Sterne, deren Tourismusprodukte frei von Kontingentzwängen und Ratenparität angeboten werden sollen. Er will diese Produkte explizit zu den Storno- und Geschäftsbedingungen der Anbieter offerieren.



Kurzurlaub.at solle in den Märkten Österreich, Deutschland und der Schweiz etabliert werden.