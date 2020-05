Kurzer Prozess

Neun Monate Natta

Jones und Hirschhorn berichten an Jon Miller, Chairman und CEO für Digital Media der News Corporation. Divergierende persönliche und berufliche Ziele macht die News Corporation für die Trennung geltend. Es ist allerdings auch klar, dass MySpace im Social Network-Markt, gemessen an der Entwicklung von Facebook zunehmend an Reichweite und Bedeutung verliert. Natta war fast neun Monate CEO von MySpace.