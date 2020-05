us // David Barstow, investigativer Journalist der New York Times, erklärt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass es die New York Times gedruckt "kürzer, als man heute meint" geben wird. Als Kernproblematik der Tageszeitung nennt Barstow die "Redaktionskosten, die derzeit bei um die 200 Millionen Dollar im Jahr liegen". Der New York Times-Journalist diskutiert heute in Graz zum Thema "Medien + Journalismus: Krise oder Konjunktur?. Kleine Zeitung, Seite 82