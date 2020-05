Kuriers Küsse und Ex-Raucher

Die Umsetzung der Kampagne besteht nicht nur in der Ummantelung der Zeitung. Über die Funktionserweiterung Kooaba Paperboy sollen Leser die Unhate-Anzeige fotografieren. Damit werden wiederum zwei Interaktionsflüsse ausgelöst: Nutzer werden zur Teilnahme an einem Gewinnspiel weitergeführt, wobei Unhate-T-Shirts und das Unhate-Eau de Toilette zu gewinnen sind und sie können sich die im Zuge der Kampagen entstandenen Guerilla Action-Videos ansehen.



Die Kampagnen-Platzierung ist damit nicht abgeschlossen. In die Kooperation mit Benetton sind ebenso Kurier.at und die Kurier-App einbezogen.