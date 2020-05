KURIER-Redakteur Uhl wechselt zur Wiener SPÖ

Die Wiener SPÖ erhält einen neuen Kommunikationschef: Neo-Landesparteisekretär Georg Niedermühlbichler hat den KURIER-Journalisten Hannes Uhl (41) für den Posten engagiert. Er löst damit Claudia Nekvasil-Kelnhofer ab, die Niedermühlbichlers Vorgänger Christian Deutsch damals geholt hatte. Uhl tritt seine Funktion mit morgen, Dienstag, an.

„Dass die Wiener SPÖ mit mir einen stets unabhängig agierenden und deswegen auch politisch unbeschriebenen Journalisten an Bord genommen hat, spricht für die Offenheit der Partei“, beschied der designierte Kommunikationsleiter in einer Aussendung der Landespartei am Montag. Uhl, gebürtiger Salzburger, studierter Germanist und Historiker und 13 Jahre lang Redakteur beim KURIER, wird sowohl für die Kommunikation nach innen als auch als Pressesprecher nach außen verantwortlich sein. Diese Herausforderung werde er „mit Herzblut meistern“, versprach Uhl - denn: „Das Wahljahr 2015 ist entscheidend für die Wiener SPÖ und für die Zukunft dieser so lebenswerten Stadt.“

KURIER-Herausgeber-Helmut Brandstätter bedauerte den Wechsel Uhls. Nach Engagements von KURIER-Redakteuren im Finanzministerium, der Caritas und nun bei der Wiener SPÖ sei dies "ein weiterer Beweis für die Äquidistanz des KURIER zu allen politischen Lagern."