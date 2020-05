Kurier launcht iPad-App

Damit wurde der von Zeitungsverlagen gängigste Weg in der iPad-App-Umsetzung gewählt. Diese Basis-Version wird in einem der nächsten Updates um die Morgen-, Mittag- und Abendausgabe der Zeitung erweitert. Ab heute bis 31. September läuft eine kostenlose Testphase. An diese schließt sich eine zehn Euro kostende Einführungsphase bis Jahresende an. Ab Jahresbeginn ist das iPad-Abo kostenpflichtig. Print-Abonnenten der Tageszeitung erhalten ein spezifisches Angebot mit einem bevorzugten Zugang.