KURIER gehört zu Europas Besten

Die kreativsten Zeitungen Europas messen sich Jahr für Jahr im Rahmen des European Newspaper Awards. Als Fixstarter aus den heimischen Publikationen dabei ist stets der KURIER, der auch beim 16. European Newspaper Award in mehreren Kategorien vertreten war.

Einmal mehr hat der KURIER zahlreiche Preise abgeräumt: In insgesamt elf Kategorien wurde die Zeitung mit "Awards of Excellence" bedacht. Auch diesmal lag der KURIER damit an der Spitze der heimischen Zeitungen, was diese internationalen Prämierungen angeht.