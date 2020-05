Kurier.at-Stadt-Rennen mit Burnadette

Am ersten Oktober-Wochenende wird dann durch die virtuelle Wiener Innenstadt gerast um die "Schlacht der Geschlechter" zu schlagen. Diese neue Rennsaison wurde wie die Premieren-Saison von Greentube produziert. Für mehr Renn-Feeling sorgt das Grid-Girl Burnadette, ein Tuning-Shop für die Mazda-Boliden sowie das Feature Capture The Twist. Teilnehmer können in drei Schwierigkeitsstufen und einem Freundschaftsmodus, in dem mit bis zu fünf Freunden "sozial" gerast werden kann, an dieser Burning Gears Special Edition teilnehmen.



