Kurier.at, Kleine Zeitung, VOL.at mit Digital Media Awards prämiert

Die Kleine Zeitung punktete mit der Kampagne zur Nationalratswahl 2013 gleich zweimal. Mit einem ersten Platz in der Kategorie Best Digital Advertising Campaign und einer Anerkennung respektive Special Mention in der Kategorie Best Use of Online Video.

Kurier.at gilt als Best News Website. Und das hinter Guardian.co.uk. Das News-Portal wird mit einer Special Mention gewürdigt.



"Dass der Kurier-Online-Auftritt international als Benchmark für interaktive und qualitative News-Berichterstattung ausgezeichnet wird, macht mich besonders stolz", kommentiert George Nimeh, Chief Digital Officer Kurier, diese Prämierung. Sie sei, wie er erklärt, Bestärkung dafür, dass der Weg den das Medienhaus eingeschlagen habe, der richtige sei und auch Anlaß der definierten Strategie "mutig" zu folgen.



Christian Skalnik, Chefredakteur von Kurier.at, erklärt am Rande der Preis-Verleihung in London, dass er die Auszeichnung als "Bestätigung für das Ziel, Online- und Printredaktion zu vereinen, sieht", wodurch "die Vorteile beider Vorteile für Leser aller Kurier-Produkte bestmöglich geltend gemacht werden".