kununus Profil-Aufladung

at, de, chXing-Mitgliedern stehen ab heute in den Unternehmensprofilen der Kategorien "Plus" und "Standard" die auf kununu abgegebenen Bewertungen zum jeweiligen Betrieb zur Verfügung. Damit werden diese Firmen-Profile um Informationen zu "Karrierefaktor", "Wohlfühlfaktor", "Bewertungsprozess" sowie mit einer Auflistung gebotener Mitarbeiter-Leistungen des Unternehmens erweitert.