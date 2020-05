kununu.com expandiert mit Jobs

Die Recherche nach Jobs, die beispielsweise auch "atmosphärische" Faktoren der Arbeitsumgebung berücksichtigen und nicht rein deskriptiven Leistung-Gegenleistung-Prinzipien folgen, und wie sich dies aus Arbeitgeber-Bewertungen ergeben, erfolgt per Suchmaske. Und hat mehr mit Matchmaking zwischen Partnern als mit Employer Branding und Employee Impression zu tun.



Denn Jobsuchende können über diese kununu.com-Suche nach Benefits - wie beispielsweise Kantine, Erlaubnis Kinder und Hunde in das Büro mitzubringen, Bezahlung von Ausbildungsmaterialien, etc. - mögliche und unmögliche Arbeitgeber selektieren.



Oder wie es Poreda noch nennt: "Mit den Bewertungen stehen Jobs suchenden Nutzern Informationen zur Verfügung, die auf offiziellen Corporate-Sites nicht zu finden sind".



kununu.com gehört seit Jahresbeginn 2013 der Xing AG und ist damit auch ein "Enkel"-Unternehmen der Burda Gruppe.



