Kundrun wird angezählt

de // Bernd Kundruns Tag an der Spitze von Gruner + Jahr dürften gezählt sein. Zumindest wird er, wie üblich, medial angezählt. Es wird gemutmaßt, dass Bertelsmann-CEO Hartmut Ostrowski Kundrun schon in den kommenden Stunden abberuft. Vorausgesetzt er kann einen geeigneten Nachfolger finden. An der Gerüchtebörse werden Bild-Gruppe-Vorstand Andreas Wiele, Gruner + Jahr-Vorstand Torsten-Jörn Klein, Burda-Vorstand Paul-Bernhard Kallen und Bertelsmann Direct Group-Vorstand Fernando Carro gehandelt.