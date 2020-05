Kundrun räumt auf

de // Gruner + Jahr-Vorstandsvorsitzender Bernd Kundrun kündigte in einem internen Schreiben an die Führungskräfte an, dass es "notwendig sei, dass wir in den nächsten Wochen in all unseren Ländern unser Portfolio um jene Titel bereinigen, die keine Aussicht haben, die Krise zu überstehen". In dem Kress vorliegenden Schreiben heißt es weiters, dass "anstehende Personalmaßnahmen ... für die Betroffenen hart sind" aber "für das Gesamtunternehmen sind sie jedoch unausweichlich". 2009 will Gruner + Jahr Spesen, Reise- und Veranstaltungskosten in allen Unternehmensbereichen um 20 Prozent reduzieren.