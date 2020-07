Kundenkarten-Durchdringung in Österreich

Die Billa Vorteilsclub-Karte ist vor der BIPACard und der Friends of Merkur-Karte die in Österreich meistverbreitete Kundenkarte. Diese drei Kundenbindungsprogramme kommen ebenso wie die Active Beauty Vorteilswelt-Karte von dm auf über 50-Prozent Verbreitung in Österreich.



Das sind wiederum vier von 25 Kundenkarten und -bindungsprogrammen, die Gegenstand der im April durchgeführten Konsumenten-Befragung durch Marketagent.com.



Diese weiteren Kunden- und Markenbindungsprogramme drehen sich um Adler, bauMax, Douglas, Esprit, Hartlauer, Hervis, Ikea, Kika, Leiner, Libro, Marionnaud, Möbelix, Mömax, Obi, Penny, Sport Eybl, Tchibo/ Eduscho, Thalia, Vögele, XXXLutz und Yves Rocher.



In der nach der Zufriedenheit gewichteten Auswertung führt der ÖAMTC vor Billa, Merkur und dm. Deren Bewertung unter den jeweiligen Club-Mitgliedern bewegt sich zwischen 47,2 udn 42,0 Prozent. Billa, Merkur und Bipa werden die attraktivsten Angebot attestiert.



Die mit Abstand relevantesten Argumente einer Kundenkarte sind einerseits deren kostenlosen Bezug und andererseits der damit erfolgende Bezug von, im Preis vergünstigten Angeboten.