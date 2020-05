intAugmented Reality, New Reality, das iPhone 2021, personalisierter Content, Social APIs, E-Commerce, Sprach- und Gesten-Steuerung, etc. phd Worldwide hat für eine Branche-Konferenz junge Konsumenten vor die Kamera gebeten, um, auf Basis der Grundannahme, dass sie in zehn Jahren kaufkräftige Kunden sind, Empfehlungen an Marketing-Experten abzugeben und Hinweise auf ihre Ansprüche an Marken zu liefern: