"Kulturmontag" im ORF zu Höflichkeit und Glamrock

Der Kulturmontag (22.30 Uhr, ORF2) befasst sich mit dem Verfall der guten Sitten und der Kultur der Unhöflichkeit, die immer weiter Einzug in unsere Gesellschaft hält (Thomas Mießgang verfasste dazu „Scheiß drauf! Die Kultur der Unhöflichkeit“ und ist zu Gast im Studio). Anlässlich der Ausstellung „Glam! The Performance of Style“ im Lentos Kunstmuseum Linz beleuchtet das Kulturmagazin auch die Glamour-Bewegung der 70er-Jahre, bei der heute Weltstars wie Lady Gaga Anleihen nehmen. Thema ist auch der Kunst-Krimi „Fall Gurlitt“.

Im „art.film“ um 23.45 Uhr folgt die ORF-Premiere von Peter Payers Psychothriller „Am Ende des Tages“. In dem Film bedrängt Nicholas Ofczarek als ehemaliger Schulfreund den Karrieristen Simon Schwarz und verfolgt ihn bei einem Ausflug bis nach Tirol.