Kulturmontag: Burger und Blasmusikpop

Ausgerechnet jetzt strauchelt die Ikone der amerikanischen "Ruckizucki-Gastronomie": McDonald’s hat erstmals in seiner Geschichte international mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Ausgerechnet das, womit die Marke sich weltweit in die Herzen der Menschen gebraten hat, ist nicht mehr hip: der "American Way of Life". Begriffe wie McJobs und McDonaldisierung stehen symptomatisch für die Auswüchse von unkontrolliertem Kapitalismus. Darüber hinaus liegen dem Unternehmen zahlreiche Imageschäden immer noch schwer im Magen. Zum Thema sprechen die Philosophin Elisabeth von Samsonow und der österreichische Marketing-Experte Christian Mikunda.