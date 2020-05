Küniglberg-Kultur

at // Der Satz "Er habe noch nie einen so schlechten Arbeitsplatz gehabt, beteuert Pius Strobl, Unternehmenssprecher des ORF" in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Falter löst ein öffentlich ausgetragenes Scharmützel am Küniglberg aus. ORF-Zentralbetriebsrat Heinz Fiedler reagiert mittels offenem Brief auf dieses Zitat, diese Interpretation. Fiedler: "Es ist aber unerträglich, dass Du in Deinem (langjährigen) Bestreben, den Küniglberg madig zu machen, zu solchen Formulierungen greifst." Er verteidigt die ORF-Mitarbeiter vor Strobl. Die "können sich bei ihrem Unternehmenssprecher bedanken, der wieder einmal ein imageförderndes Schäuflein nachgelegt hat". Falter, Nr. 31, Seite 22