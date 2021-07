Kühe machen immer Milch

at // Erhöhter Konkurrenzdruck und sinkende Preise. Zwei Faktoren von denen kaum eine Wirtschaftsbranche gefeit ist. Diese Wettbewerbssituation macht den heimischen Milchbauern besonders zu schaffen. Aus diesem Grund kümmert sich die Agrarmarkt Austria Marketing (AMA) per Image-Kampagne um das Ansehen der Milchbauern. Mittels Print-Kampagne und dem Claim "Kühe kennen keinen Feiertag" plädiert die AMA für die Leistungen der Bauern, die den Milchpreis rechtfertigen. Für das Kreative an der Kampagne sind die beiden Agenturen markant und Cayenne Wien verantwortlich. atmedia.at Sujet-Schau hier