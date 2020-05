KTM und Runtastic unterstützen Kramer

Beide Unternehmen stellen Kramer Ausstattung, die er im Audauer- und Konditionstraining einsetzt.



Alexander Schauberger, Marketingleiter von Runtastic, begründet diese Partnerschaft so: "Wir haben als mittlerweile global agierendes Unternehmen unsere Wurzeln in Österreich. Daher ist es uns wichtig, auch junge, aufstrebende Sportler aus der eigenen Region zu unterstützen."



Für KTM hatte Kramer im vergangenen Sommer bereits erste Promotion-Einsätze in seiner Heimatgemeinde Flachau als Markenbotschafter.