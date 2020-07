Kronen Zeitung gibt Antworten zur Gesundheit

Antworten ist redaktionell als Themenheft positioniert. Daher ist die erste Ausgabe grundsätzlich Frauengesundheit gewidmet. Was wiederum ein klares Zielgruppen-Kalkül ist, da Frauen gesundheitsorientierter leben als Männer, sich mehr Fragen zur eigenen Gesundheit, der ihrer Kinder sowie Partner stellen und daher Antworten suchen und erwarten.



Alle weiteren Ausgaben erscheinen mit einem Gesundheitsschwerpunkt. Antworten wird von der Kronen Zeitung in Kooperation mit MedMedia realisiert. Die Publikation erscheint Anfang Juni erstmals und wird über die Kronen Zeitung Gesamtauflage im Ausmaß von, wie beziffert wird, "fast einer Million Exemplare" österreichweit distribuiert.



Darüber hinaus werden weiters "rund 200.000 Exemplare" über Apotheken an die Leserinnen und Leser abgesetzt.