Kronehit darf weiter senden

Der Bescheid ermöglicht es Kronehit, das Radioprogramm (AC-Unterhaltungsformat) weiterhin über 148 Sendeanlagen zu verbreiten, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Die technische Reichweite der zugeteilten Frequenzen beträgt 86 Prozent, was etwa 7,2 Mio. Menschen entspricht.



Kronehit ist nach wie vor das einzige Privatradiounternehmen in Österreich mit einer bundesweiten terrestrischen Hörfunkzulassung. Die Erstzulassung erfolgte 2004, die aktuelle Lizenz wäre in knapp vier Monaten ausgelaufen. Kronehit war der einzige Antragsteller und Bewerber um die Lizenz, die ab 17. Dezember gültig ist.