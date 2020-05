Kronehat.at eröffnet

Crossmediale Vermarktung und Bewerbung

Privatverkäufe sind, ausgenommen die Märkte Auto und Immobilien, ebenfalls kostenfrei. Gewerbliche Anbietern kostet die "Basisanzeige" ab 2,40 Euro. Diesen Kunden legt Krone Multimedia auch die Reichweiten von Krone.at und der " Kronen Zeitung" ans Herz. Darüber hinaus gibt es Zusatzprodukte, die zwischen 1,- und 99 Euro kosten. Am 2. September geht Kronehat.at nach einer zweimonatigen Beta-Phase mit einer Werbekampagne in der Kronen Zeitung, auf Kronehit und Krone.at offiziell in Betrieb. Im September gibt es für Händler einen kleinen Bonus.



