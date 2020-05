Krone und Kelly's dribbeln sich zur EM

Als planerische Instanz zwischen Krone-Vertrieb und dem Markenartikler fungiert die Media-Agentur PanMedia. Die Ziele der Promotion sind klassisch und allgemeingültig: "optimale Zielgruppen-Ansprache, beste Reichweiten und höchste Aufmerksamkeit".



Auf diese Ziele ausgerichtet, fungiert die Kronen Zeitung und ihre Reichweite als Basismedium der Promotion. Krone.at ist der Platz für die weitere Aktivierung und Interaktion der " Superdribbler"-Kandidaten und der Radiosender "heizt" die Promotion weiter auf und animiert zur Teilnahme. Kelly's setzt mit OnPack-Promotions vom Point-of-Sale aus die nötigen Impulse für die Aktion, die atmosphärisch in den Hintergrund der Fussball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine eingepasst ist. Der Promotion-Streuplan sieht weiters Events mit Prominenten, wie dem Testimonial und Fussball-Experten Herbert Prohaska, vor.



Der Promotion steht die, 2010 zur Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika in Deutschland ausgetragene Aktion Deutschland sucht den Superdribbler Pate, die 2012 auch fortgesetzt werden soll und deren Medienpartner Bild.de war.