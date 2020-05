Krone Social TV, das Facebook-Lagerfeuer

Die Erschließung "neuer Kanäle und Zielgruppen für die Krone.tv-Beiträge nennt Peter Rathmayr, Geschäftsführer von Krone Multimedia, das Ziel dieses Content-Vertriebsprojektes.



Krone Social TV ist als eigenständiges Facebook-Service installiert und in die Krone.at-Facebook-Auftritte integriert. Der Video-Content von Krone.tv wird automatisch in die TV-App übernommen und von dort wiederum weiter übernommen werden. Aus dieser Viralisierung wird dann wiederum Reichweiten-Wachstum für Krone.tv generiert.



Hinter dieser App stehen, abgesehen von Krone Multimedia noch die beiden fachkundigen Agenturen Die Socialisten und digital affairs. Beide Unternehmen waren in die App-Konzeption eingebunden. Umgesetzt wurde diese anschließend von den Socialisten.



atmedia.at