Krone Multimedia entwickelt Krone.at-Apps

Die Android- und Apple-Apps für Smartphones und Tablets sowie die Krone.at-Version, die für die Nutzung durch Mobile Browser zur Verfügung steht, wurde optisch und inhaltlich optimiert, um die mediale Attraktivität, die sich aus der inhaltlichen und optischen Ebene konstituiert, zu steigern und damit nachhaltige Nutzungseffekte wie mehr und längere individuelle Nutzung zu erreichen.



Diese Entwicklungsarbeiten betrafen das Nachrichten-Angebot aus dem Newsroom, die Videos, die Wetterinhalte, Live-Ticker und die für diese Rezeption notwendige Usability. Weiters wirkte sich die Neugestaltung auf Service-Feature wie Horoskope, TV-Programm, Votings, QR-Code-Scanning, Kommentierung und die obliagtorischen Social-Media-Schnittstellen aus.



Diese Mobile-Entwicklung muss konsequenterweise auch in die Werbebewirtschaftung hineinwirken. Abgesehen vom zuvor angesprochenen, geplanten Reichweiten-Zuwachs geht es hier auch um verbesserte Zielgruppen-Erreichbarkeit. "Wir legen den Fokus im Sales-Bereich noch mehr auf Multichannel-Targeting", skizziert Christoph Fritzsche, der für Marketing und Business Development verantwortliche Manager von Krone Multimedia, was sich unterhalb und in Kombination mit der inhaltlichen Ebene bei den Apps verändert hat.



