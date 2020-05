Krone launcht Rubrikenmarkt-App Flohmo

Die Waren, die in den Flohmo-Handel kommen, sind elf Produktkategorien zugeteilt. Käufer wie auch Verkäufer registrieren sich in der App via Facebook oder E-Mail-Adresse.



Auf die individuelle Nachfrage und Suche liefert die App ein, dem jeweils individuellen Standort angepasstes Flohmarkt-Angebot. Zum Verkauf werden Produkte mit Bild und allen verfügbaren Informationen gestellt. Käufer und Verkäufer können miteiander chatten und auf diese Weise handeln. Den Abschluß und die Lieferung respektive Übergabe des Gekauften wird individuell vereinbart.



Käufer können ihre Angebote über Facebook, Twitter, SMS und E-Mail teilen und weiterverbreiten.



Flohmo wird in Einführungsphase werblich in der Kronen Zeitung unterstützt, um Bekanntheit, Downloads und letztendlich Nutzung aufzubauen.



Darüber hinaus wurde die Krone Sport-App aus aktuellem Anlaß um ein Sotchi-Extra zu den Olympischen Winterspielen adaptiert.