Krone intensiviert Vertrieb in Wien

Die Wien Krone wird nun um einen weiteren Vertriebsweg im Wochentage-Markt erweitert. Ab 10. November wird die Abendausgabe der Tageszeitung über die vom Sonntagsverkauf bekannten SB-Entnahmeständer in den Lesermarkt abgesetzt. Dieses SB-Taschennetz besteht zum jetzigen Zeitpunkt aus 130 Standorten. Darunter der Haupt- und Westbahnhof, Bus- und Lokalbahnstationen und frequenzstarke Stadtverkehrskreuzungen. Weiters werden zusätzlich, so beziffert es das Medien-Unternehmen, "mehr als 3.000 Stück" der Krone-Abendausgabe "in über 300 Wiener Taxis" an Fahrgäste als Service-Leistungen abgegeben.

Die Kronen Zeitung verdichtet auf diese Weise den Zeitungsvertrieb in Wien, der bis dato aus den drei Linien Einzelhandel, Kolportage und Abonnement bestand. Gerhard Riedler, Geschäftsführer Mediaprint, präzisiert, dass es sich hierbei um eine "Expansion am wichtigen Zeitungsmarkt Wien" dreht. Um die Effektivität dieser Distribution nachhaltig zu machen, sind die neuen Wochentag-SB-Standorte "präzise" gewählt. Am Tagesende wird es uns, wie Riedler betont, "gelingen, die Bundeshauptstadt noch besser abzudecken als bisher".

Die um einen Euro erwerbbare Abendausgabe der Wien Krone steht dem Lesermarkt ab 17 Uhr zur Verfügung.