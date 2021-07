Krone.at regionalisiert

at // Krone Multimedia peilt die weitere Regionalisierung des Inhaltsspektrums von Krone.at an. Bis Jahresende sollen nach Wien, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten auch für Niederösterreich regionale Seitenbereiche online sein. Das kündigte Krone Multimedia-Geschäftsführerin Susanne Obermayer im Rahmen eines Interviews mit der Austria Presse Agentur an. Die Nachrichten werden von eigenen Online-Teams in den jeweiligen Lokalredaktionen erarbeitet.