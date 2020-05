Krone.at optimiert App-Werbequalität

Grundsätzlich werden damit Effizienz- und Effektivitätsziele in Streuplänen qualitativ ebenso verbessert wie die Relevanz der Werbe-Information für die angesprochenen Zielgruppen. Werbenden Auftraggebern schafft man damit kaufentscheidenden Impulse in der Nähe oder unmittelbar am Point-of-Sale.



Ähnlich beschreibt dies Christoph Fritzsche, Marketingleiter von Krone Multimedia: "Wir schaffen durch die Zusammenführung unserer Adserver-Technologie mit Geo-Funktionalitäten und GPS-Features von Smartphones hohe Usability-Effizienz und eine optimierte Zielgruppen-Erreichbarkeit für unsere Kunden".



