Kroatien-Tourismus-Kampagne mit Selfies und Sharing

Kroatien wird mit einem Fernseh-Spot, der Reichweite zu generieren hat, beworben. Damit soll wiederum Interaktion über soziale Medien angestossen werden. Diese Interaktion ist bereits im TV-Spot mittels Selfies der anzusprechenden Zielgruppe inmitten emotionaler Momente und verschiedener Erlebnisse im Tourismus-Land inszeniert. Der Spot ist als Verbindung in Foren und Communities wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, Pinterest und Foursquare positioniert.



Das reflektiert auch der Kampagnen-Claim Kroatien besuchen - gemeinsam erleben.



Die TV-Kampagne, die in verschiedenen TV-Programmen, unter anderem auch im ORF platziert ist, soll gleichzeitig Kroatien-Urlaubende motivieren, ihre Erlebnisse in Bilder und Videos festzuhalten, um sie im Idealfall via Sharecroatia.hr und markiert mit #ShareCroatia oder #LoveCroatia zu teilen. Sie weist auch Second Screen-Charakteristika auf, die auch wirksam werden sollen.