Kritisches Jahr für Buongiorno

Neue Organisationsstruktur

"2010 wird ein Jahr, in dem es kritischer als jemals zuvor ist, die richtigen Leute am richtigen Platz zur richtigen Zeit zu haben", begründet er weiter. Man könnte daraus schließen, dass das in 24 Märkten tätige Unternehmen hiermit einen Mitarbeiterabbau ankündigt. Ein Indikator dafür mag sein, dass Buongiorno die Einrichtung einer neuen Organisationsstruktur mit vier Geschäftsbereichen bekannt gab. Buongiorno beschäftigt derzeit etwa 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2009 einen Umsatz von 259 Millionen Euro und eine EBITDA von 39 Millionen Euro. Buongiorno hatte zum Jahresende 2009 auch eine Gesamtschuldenlast von 86 Millionen zu tragen. In Österreich ist das Unternehmen über sms.at tätig.