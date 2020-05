Kritische Lage

usa // 2008 informierten sich mehr Amerikaner in Online-Medien als in Zeitungen. Das ist die Kernbotschaft des sechsten, jetzt erschienen Reports zur Mediennutzungssituation in den USA. Der vom Washingtoner Pew-Institute herausgegebene Report "State of the media" zeichnet ein düsteres Szenario für die Zeitungsbranche. Sie werde 2009 ein kritisches Jahr erleben, so die Prognose. Das grösste Potenzial wird Online-Medien und dem Fernsehen zuerkannt. Den Verlagen mangle es an tragfähgien Geschäftsmodellen heißt es unter anderem.