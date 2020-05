Kreativer Sturm auf Cannes

Internationales Messen

In den Cyber-Wettbewerb gehen Florian Kozak und Christoph Schlossnikel von PKP proximity. Markus Lubej und Elisabeth Semrad, Studenten der Fachhochschule Joanneum in Graz, werden in der Kategorie Film beweisen wie hoch ihr Niveau bereits ist. Dem Print-Contest stellen sich Christina Niederdorfer von JWT Wien und Anna Repitsch von Euro RSCG Vienna. Diese acht Nachwuchswerber setzen sich im nationalen Wettbewerb gegen weitere 370 Teilnehmer unter 28 Jahren durch. ORF Enterprise Walter Zinggl prämierte die Gewinner in Wien.