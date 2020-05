Krankl wird Sky-Testimonial

Krankls Vertrag als Aushängeschild des Senders ist auf zunächst zwei Jahre anberaumt.



"Krankl ist die schillerndste Figur im österreichischen Fussball der letzten 40 Jahre. Seine Meinung zählt, er ist authentisch wie kaum ein anderer und auch abseits des Fussballplatzes einer der bekanntesten Österreicher. All das sind Attribute die wir mit der Marke Sky in Verbindung und der neuen Kampagne zum Ausdruck bringen möchten", beleuchtet Walter Fink, Direktor Marketing Sky Österreich, die Testimonial-Wahl.



Die Kampagne für Besseres Fernsehen läuft von 12. bis 30. September. Die obigen Printmotive sind auf Plakaten, City Lights, Rolling Boards, in Tageszeitungen und Magazinen zu sehen. Online- und Radio-Werbung machen die Kampagne crossmedial.



Für die Kreativarbeit ist Michael Wimmer-Lamquet und seine Agentur move121 verantwortlich. Die Mediaplanung kommt von MediaCom Vienna.



atmedia.at