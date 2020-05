Krankl von Elfmeter- zu Zielpunkt

"Genau was ich brauch", läßt Zielpunkt Krankl sagen. Mit diesem Claim sollen Sortimentsbreite, Markenvielfalt, Preisgestaltung und Qualität zum Ausdruck kommen.



Krankl tritt für Zielpunkt im Werbefernsehen, in Printmedien, auf Flugblättern sowie am Point-of-Sale auf und soll Gesprächsstoff in und für Social Networks sein. Jan Satek, Geschäftsführer von Zielpunkt, erwartet sich vom "österreichischen Original Krankl" mit einem "Bekanntheitsgrad von nahezu 100 Prozent" sehr viel.