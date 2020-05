Krankl spielt Krankl

atSky beginnt am 11. November 2013 seinen diesejährigen und bis 30. Dezember dauernden Weihnachtswerbeflight. Das Kreativ- und Kommunikationskonzept ist bekannt. Der Markenbotschafter Hans Krankl zeigt wie er Weihnachten feiert, was ihm dabei wichtig ist und wie Sky in seine Familie gehört. Darauf folgen im 35-Sekunden-Spot Produktangebote. Bemerkenswert ist die eingebaute Aussage zur TV-Nutzung: "Ich dreh den Fernseher nur mehr auf wenn es sich auszahlt!"