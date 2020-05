Krankl fährt für Sky den Weihnachtsschlitten

In der Kampagne bewirbt der Sender- und Programm-Anbieter den Sky+ Festplattenrecorder sowie das Nutzungsangebot Sky Anytime.



Der Media-Einsatz dreht sich um diesen 30-Sekunden-Spot, der in TV- und Kino-Werbeblöcken platziert ist. Um die Kampagnen-Botschaft im Markt unterzubringen, werden weiters Hörfunk-Spots, das unten zu sehen Print-Motiv, das in Tageszeitungen und Magazinen zu sehen ist sowie Online-Werbung und Out-of-Home-Maßnahmen eingesetzt.

Credits:

Auftraggeber: Sky Österreich; Marketing-Direktor: Walter Fink.



Kreativ-Agentur: move 121; Kreativdirektor: Michael Wimmer-Lamquet;

Media-Agentur: MediaCom Vienna;

TV-Spot-Produktion: LaLa Film; Regie: Toni Weiss, Dirk Meints.