Kramer verstärkt Twago

Twago übergibt die Marketing-Verantwortung an Jeroen Kramer. Er managt als Associate Managing Director Marketing und Kooperationen des Unternehmens. Er bringt, wie er beschrieben wird, "über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau, der Reorganisation und dem Management von, in unterschiedlichsten Märkten tätigen Unternehmen mit". Und diese Erfahrungen erwarb er in Positionen in Online-Marketing-Unternehmen.

Kramer war beispielsweise sieben Jahre für TradeDoubler tätig. Er gründete das Unternehmen in den Niederlanden mit, führte es und war in dieser Funktion auch für den belgischen Markt verantwortlich. Weiters arbeitete er für das Affiliate-Marketing-Unternehmen adCrystal, für den Einzelhändler Lands' End oder auch für das in Berlin ansässige und auf "spirituelle Beratung, Shopping und Inhalte" - AstroTV, Questico, etc. - spezialisierte Unternehmen Adviqo.

Twago vermittelt nicht-ortsgebundene Projekte von europäischen Unternehmen an Freelancer.