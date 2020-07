Kraftwerk relauncht WienerLinien.at

Heimo Hammer hat, wie er selbst und auch im wahrsten Sinne des Wortes sagt, "ein Riesenprojekt auf Schiene gebracht". Die Agentur peilt mit der erfolgten Arbeit das Ziel an, allen Fahrgästen "in Zukunft alle für sie relevanten Informationen und Funktionen auf einen Blick zu finden". Um diese Informationsgeschwindigkeit zu erreichen und gleichzeitig Kundenzufriedenheit herzustellen, wurde von Kraftwerk auch das Erscheinungsbild des Service-Portals angepasst. Wovon die individuelle Wahrnehmung und die Nutzung profitieren sollen.



Der Dialog und die Interaktion zwischen Wiener Linien, Fahrgästen und Kunden erfolgt mit den unerlässlichen Schnittstellen zu Facebook und Twitter.



Wienerlinien.at ist mit dieser Entwicklungsphase das Portal zur öffentlichen Mobilität und zum öffentlichen Personen-Nahverkehr in Wien geworden.



Kraftwerk setzt seine Arbeit bei Stadt Wien-Betrieben fort. Die Agentur ist für die Weiterentwicklung und Optimierungsarbeiten der Portale der Wiener Stadtwerke und von Wien Energie gebucht.