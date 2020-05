Kraftloser Aufschwung

1.000 Mitarbeiter pro Monat weniger

"Wir budgetierten einen Umsatzrückgang von zwei Prozent für 2009. In einer Frühphase der Budgeterstellung dachten wir noch, wir könnten zwei Prozent zulegen. Dann reduzierten wir die Entwicklungserwartungen auf Null. Später auf minus zwei Prozent. Und für das erste Halbjahr setzten wir ein Minus von vier Prozent an. Und das tatsächliche Ergebnis waren dann minus acht Prozent", erklärt Sorrell. Mit einer Rückkehr auf das Werbeumsatz-Niveau der letzten Jahre rechnet der WPP-Chairman nicht. Und der zwangsläufig wiederkehrende Aufschwung wird in den kommenden beiden Jahren kraftlos verlaufen. Indien und China erholen sich am schnellsten, bekräftigt Sorrell eine bekannte Einschätzung. Aufgrund dieses von ihm prognostizierten, kraftlosen Aufschwunges baut die WPP Group weiter Mitarbeiter ab. Bis Ende Juli reduzierte sich der Personalstand, verglichen mit Jahresende 2008, um sieben Prozent. Und pro Monat verlassen derzeit rund 1.000 Mitarbeiter den Werbekonzern, bestätigt Sorrell.