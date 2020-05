Kraft-Kinz forciert Transparenz

Wohin die Reise geht, zeigt eine erste Initiative der Geschäftsführerin der Strategie- und Kommunikationsberatung Kraftkinz. "Wir wollen unsere Standesvertretung direkter machen und ein mehr an Leistungen und Service anbieten", kündigt die neue Obfrau im Rahmen eines Pressegespräch in Wien an. Damit reagiert die Fachgruppe auch auf die steigende Zahl neuer Mitglieder und ein Mitgliederbasis, die sich zunehmend vor allem aus kleinen und mittleren Unternehmen zusammensetzen. Diese Initiative beginnt mit einem Barcamp im Frühjahr 2014.



Unverändert Dauerthema der Branche sind Gratispräsentationen. Kraft-Kinz und ihre, ebenfalls neu gewählte, Fachgruppen-Stellvertreterin, die Geschäftsführerin der Agentur Markenkern, Karin Lehmann, wollen diese grassierende Unart aufgreifen und dazu tätig werden. Sie wollen "weiße Schafe" finden, die sich durch korrektes Verhalten im Umgang mit den Mitgliedsunternehmen der Fachgruppe hervortun. Für ihre Vorbildwirkungen sollen sie entsprechend öffentlich präsentiert werden. Parallel dazu will die Fachgruppen-Führung die "schwarzen Schafe auf Facebook" wiederbeleben.



Kraft-Kinz und Lehmann peilen weiters Neuerungen rund um Fachgruppen-Auftragsvergaben an. Sie denken an ein Vergabeportal, mit dem Ziel, dass darauf eigene Ausschreibungen veröffentlich und in weiterer Folge Aufträge transparent und nachvollziehbar vergeben werden. Leistung habe einen Wert und müsse honoriert werden, argumentiert Kraft-Kinz. Dieses Prinzip soll auch in der Fachgruppe umgesetzt werden. Dort steht als nächstes die Vergabe von PR- und der Social Media-Aufgaben an.

Abschaffung der Werbe-Abgabe illusorisch

Forciert wird auch die Plattform Kommunikationsinvestitionen. Damit soll erreicht werden, dass Kommunikation als strategische Ressource wahrgenommen wird. Hier liegt der Schwerpunkt 2014 bei den Controllern. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, moniert Kraft-Kinz, werde in Unternehmen zumeist bei den Kommunikationsleistungen sowie der Aus- und Weiterbildung der Sparstift angesetzt. "Dabei ist Kommunikation ein wertsteigerndes Mittel, um Unternehmensziele effizient zu erreichen und in der Folge den Unternehmenswert zu steigern."



Auf die Aus- und Weiterbildung wollen Kraft-Kinz in Lehmann ebenso ihr Hauptaugenmerk richten: 2014 wird es einen österreichweiten Schwerpunkt für Lehrlinge geben, kündigen sie an. Es sei vielfach unbekannt, dass der Fachbereich Werbung drei Lehrberufe umfasst, nämlich Medienfachfrau/-mann, Marktkommunikation und Werbung sowie Medientechnik und Mediendesign. Darüber hinaus soll die berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung soll wieder verstärkt den Mitgliedern nahegebracht werden.



Der Abschaffung der Werbeabgaben, wie Gratispräsentationen ein Dauerbrenner in der gemeinsamen Branchen-Arbeit, attierten Kraft-Kinz und Lehmann hingegen keine realistische Chancen. Und begründen dass diese Sisyphus-Arbeit, angesichts der klammen Kassen der österreichischen Gemeinden weiter gehen wird.