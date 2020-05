Kostner wird Chef-Jerk

Wien - Los Angeles Einfachflug

Kostner steht gemeinsam mit Moringer seit 2008 an der Spitze des Produktionsunternehmens. Er fungiert nun als Alleingeschäftsführer. Moringer zieht sich aus der Geschäftsführung und aus dem operativen Geschäft zurück. Er bleibt Jerk Films als Regisseur weiterhin erhalten.



Die Filmproduktionsfirma arbeitete zuletzt unter anderem gemeinsam mit Dirnberger DeFelice Grüber für Billa oder mit Fessler.Schmidbauer und John Cleese für William Hill Online. Laut eigenen Aussagen erwirtschaftete das Unternehmen 2010 eine Umsatz von "an die fünf Millionen Euro".



Moringer führt in Los Angeles die Jerk Films-Tochter Smash Films und realisiert derzeit die Action-Comedy " Swine" und die TV-Formate " Stefanie Schaeffer Show" sowie "Pool Boy LA".



