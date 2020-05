Korrigierte Werbemarkt-Prognose

Emerging Markets pushen

Auch in Nordamerika und West-Europa legt das Wachstum zu auch wenn es, verglichen mit anderen Regionen, unverändert langsam verläuft. Im Grunde bestätigt ZenithOptimedia alle anderen Prognosen. Das Werbemarkt-Wachstum kommt aus den sich entwickelnden Märkten. Diesen werden 2011 9,1 Prozent und 2012 9,8 Prozent wachsen, heißt es in der Vorausschau.



Die entwickelten Werbemärkte wiederum werden 2011 2,4 Prozent und 2012 2,9 Prozent wachsen können. Und weltweit wird das Werbevolumen 2011 4,5 und 2012 5,3 Prozent wachsen. Westeuropa soll heuer 2,2 Prozent und der nordamerikanische Markt 1,3 Prozent Wachstum schaffen. Für Letzteren prognostizierte ZenithOptimedia einen Rückgang um 1,5 Prozent in diesem Jahr.