Koppensteiner wechselt zu Laola1

Koppensteiner war im Mai 2013 von Styria Multi Media in das oe24.at-Sales-Team gewechselt bevor er nun bei Laoal1 seine Verkaufstätigkeit aufnahm.



Von Jahresbeginn 2012 bis in das Frühjahr 2013 war er Anzeigenleiter des Styria-Frauen-Magazins miss. Vor diesem Engagement war Koppensteiner in der Verlagsgruppe News Anzeigenleiter des mittlerweile eingestellten Jugendmagazins Xpress und Key Account Management von TV-Media.



atmedia.at