atProgress Salzburg unterstützt das Salzburg Museum in der Bewerbung der Ausstellung de sculptura - Blicke in die die Dresdner Skulpturensammlung. Als Blickfang und Überleitung vom Sujet einer Litfaßsäule am Mozartsteg, inmitten der Stadt Salzburg, wurde ein freiluft-taugliches Dublikat eines Exponats der Ausstellung "affichiert". Der Kopf des "Alten Mannes" ist dort, wo er hingehört. Oben. Er sitzt auf dem, im Nahbereich des Museums angesiedelten Werbeträgers.