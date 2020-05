Kontrollierte PR

Sammeln, erfassen, ermitteln

Ein konjunkturbedingter Effekt. Denn 2008 waren nur 26 Prozent der Agenturen zu einer performance-basierenden Abgeltung ihrer Leistungen. Das ergab eine Befragung von PR-Entscheidern durch Cloos + Partner. Unabhängig von tatsächlichem PR-Controlling wird die Notwendigkeit der Messung von Public Relations-Maßnahmen als sehr hoch priorisiert. Die drei wichtigsten Erfolgskontroll-Instrumentarien sind: Sammeln von Clippings; Erfassen der Tonalität in Medien und Ermittlung der Reichweiten der Multiplikatoren. Interessanterweise zeigt die Befragung der PR-Entscheider auch, dass die Kostenkontrolle nachlässt. Hielten dies 2008 noch 53 Prozent für notwendig, ging die Lust am Erbsenzählen im Vorjahr auf 31 Prozent zurück. Die Ergebnisse entspringen einer Online-Befragung, die an 417 Adressaten ging und von 65 Personen auch beantwortet wurde.