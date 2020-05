at // Die Auflagendaten österreichischer Printmedien zum ersten Halbjahr 2009 stehen ab sofort zur Verfügung. Weiters und erstmals werden roulierende Jahresschnitte, berechnet aus dem zweiten Halbjahr 2008 und dem ersten Halbjahr 2009 veröffentlicht. Insgesamt sind in dieser jüngsten Veröffentlichung 243 Titel ausgewiesen. Neuzugänge sind "Die Presse am Sonntag", Heute, das Magazin Wiener und die Zeitschrift Gesünder Leben.