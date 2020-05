Kontinuierliche Neuausrichtung

int // John Donahoe, Präsident und CEO von eBay Inc., kündigt eine weitere Neuausrichtung an. Bereits im Frühjahr - Donahoe leitet seit 31. März eBay - hatte er grundlegende Änderungen angekündigt, die dann doch mit einigen Anlaufschwierigkeiten umgesetzt wurden. Nun, erklärt er gegenüber dem manager magazin, stünde eine grundlegende Neuausrichtung bevor und eBay stecke in einem bis zu zwei Jahre dauernden Turnarounde-Prozess dessen Ziel es ist, die Käufer-Seite zu stärken. eBay ist 2008 an die Grenzen seines Wachstums gestossen. Die einstige Entwicklungsdynamik hat sich stark verlangsamt und macht eine Restrukturierung notwendig. Die führte unter anderem zur Schließung der Österreich-Niederlassung und zum Mitarbeiter-Abbau.